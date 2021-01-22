Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 vaka sayılarındaki artışın sürdüğü Japonya güne şoke eden bir haberle uyandı. Tokyo'da yaşayan ve ismi açıklanmayan 30'lu yaşlardaki bir kadın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde intihar etti. Bu ay başlarında virüsten enfekte olduğunu öğrenen kadın neredeyse hiçbir semptom göstermezken, teşhisin ardından kendini evinde izolasyona aldı. Virüsü başka kişilere bulaştırmış olmaktan endişe ettiği öğrenilen kadının, ardında bıraktığı notta çevresindeki insanlara sorun çıkardığı için üzüldüğünü ifade etti.

Uzmanlar uyardı

Korona virüs pandemisinin psikolojik etkilerine dikkat çeken uzmanlar ise evde iyileşmeyi bekleyen hastalara profesyonel desteğin gerekli olduğunu vurguladı. Enfekte olan birçok insanın suçluluk duygusu ve baskı hissettiğini belirten psikologlar, hastaların bedensel sağlığı kadar ruhsal durumlarını da takip edecek bir sistemin oluşturulmasının gerekliliğine dikkat çekti.