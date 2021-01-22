Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında tedbirler arttırılıyor. Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ile gerçekleştirdiği toplantının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB ülkelerinden Fransa’ya gelecek olan yolculardan son 72 saat içinde yapılmış negatif Covid-19 test sonucu istenmesine karar verdiği bildirildi. Açıklamada "Macron, Avrupa Birliği’nden gelenlerden 72 saat önce yapılan bir PCR testini sunma zorunluluğunun getirildiğini duyurdu" denildi. Sınır çalışanları ve kara taşımacılığının bu yükümlülükten muaf tutulacağı ifade edildi.

Fransa’da Covid-19 salgınında şu ana kadar 2 milyon 987 bin 965 vak tespit edilirken, 71 bin 998 kişi hayatını kaybetti.