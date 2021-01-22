Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkezi Münih'te bulunan Ifo tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in mal, hizmet ve yatırım akışını ölçen cari hesap fazlası geçen yıl 170 milyar dolar artarak 310 milyar dolara yükseldi. Çin’in cari hesap fazlası ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 2,1’ine denk geldi.

Buna karşılık, geçen yıl Almanya'nın cari hesap fazlası, ülkenin önemli ihracat pazarlarının çoğunda otomobil, makine ve teçhizata olan talebin düşmesiyle 13 milyar dolar azalarak 261 milyar dolara geriledi.

Böylece cari fazla ülkenin GSYH’nın yüzde 7,1’den yüzde 6,9’a geriledi.

Almanya, cari fazlası art arda beşinci kez düşüş göstermesine rağmen, Çin'den sonra dünyada ikinci en yüksek cari fazla veren ülke oldu.

Almanya’yı 158 milyar dolarla Japonya izledi. Ülkenin cari fazlası GSYH’nın yüzde 3,2’sine denk geldi.

Yaklaşık son 9 yıldır, Almanya'nın cari işlemler dengesinin GSYH’sine oranı Avrupa Komisyonu'nun belirlediği yüzde 6 olan gösterge eşiğinin üzerinde seyrediyor. Söz konusu fazlalığın GSYH oranı 2015’te yüzde 8,6’ya ulaşarak rekor kırmıştı.

Bu arada, düşüş yaşanmasına rağmen Almanya, 2019’da 276 milyar dolar ile art arda dördüncü kez dünyada en yüksek cari fazla veren ülke olmuştu.

ABD'nin cari hesap açığı 155 milyar dolar arttı

Ifo’ya göre, dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD, eski Başkan Donald Trump’ın “Önce Amerika” doktrini kapsamında Çin’e karşı yüksek ticaret açığını düşürmek için tarife savaşları başlatmasına rağmen, geçen yıl 635 milyar dolar ile dünyada cari açığı en yüksek ülke oldu. Cari açık 2020'de 155 milyar dolar arttı. Söz konusu açık ülkenin GSYH’sinin 3,1’ine denk gelerek, 2008’den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Cari hesap açığında ABD’yi 91 milyar dolarla İngiltere ve 64 milyar dolarla Fransa izledi

Çinli ihracatçılar salgına ilişkin mallara olan talepten yararlandı

Ifo’nun ekonomistlerinden Christian Grimme, konuya ilişkin değerlendirmesinde, seyahat ve turizme ilişkin Kovid-19 salgını kısıtlamalarının Almanya’nın geleneksel olarak yüksek hizmet açığını rekor düşük bir seviyeye taşıdığını belirtti.

Almanya’nın cari hesap fazlasının 2020’de 13 milyar dolar gerilediğini belirten Grimme, " Almanya’nın mal ticaretinde cari fazlası 34 milyar dolar azalırken, özellikle Avrupa ülkelerinde, ABD ve Asya’da Alman mallarına olan talep azaldı. Aynı zamanda, Almanlar yurt dışına daha az seyahat ettiler, bu da Alman hizmet açığının 22 milyar dolar azalmasına sebep oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Çinli ihracatçıların maske gibi salgına ilişkin mallara olan talepten yararlandıklarını belirten Grimme, “Daha fazla insanın evden çalışması sonucu olarak, bilgisayar gibi daha fazla elektronik ürünler sattılar. Ayrıca Çin'in maske ihracatı büyük ölçüde arttı.” ifadesini kullandı.