Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İlk Kovid-19 aşılarının yapımı tamamlanmıştır. Yapılan başvurular önümüzdeki günlerde gelecek 2. parti aşılarda değerlendirilecek ve 2. aşılama tarihi Bakanlığımızca kamuoyuna duyurulacaktır." denildi.

"Aşılar bitmedi"

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli, basında "Aşılar bitti" yönünde bazı yanıltıcı haberlerin yer aldığını belirterek, "Aşılar bitmedi. Ülkeye Anavatan Türkiye’den 20 bin Sinovac aşısı geldi. Bu 20 bin aşı, bu topluma yetmiyor. 10 bin tanesini yapacağız ki gelmesi planlanan aşılar gelmezse geriye kalan 10 bin tanesini, 28 gün sonra yapılacak ikinci doz için saklamamız gerekiyor." diye konuştu.

"Vakalarda artış var"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne bölgesinde artış gösteren yerel vakalarla ilgili bir çalışma yaptıklarını, bunu hükümete ileteceklerini belirtti.

Lapta ve Alsancak bölgelerinde yerel vakalardaki artışa da değinen Pilli, "Son günlerde yerel vakalarda bir artış var. Bu vakalar, Girne bölgesinden kaynaklanıyor. Ne kadar hareket varsa orada Kovid-19 daha fazla olur çünkü insanlar hareket ettikçe virüsü bir yerden bir yere taşıyorlar." dedi.

Pilli ayrıca, Girne bölgesindeki test sayılarının artırıldığını açıkladı.

Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz aşı göndermişti

Türkiye'den 14 Ocak'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderilmişti.

KKTC'de aşılama programı 15 Ocak'ta başlarken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, aşıyı yaptıran ilk isim olmuştu.

Başbakan Ersan Saner, Sağlık Bakanlığının aşı programı çerçevesinde sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri kesimler başta olmak üzere aşılamanın başlayacağını ve nüfusun yüzde 80'inin aşılanmasını hedeflediklerini ifade etmişti.