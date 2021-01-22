Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'da Sağlık Bakanlığının güncellediği Covid-19 verilerine göre son 24 saatte 400 artışla Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 55 bin 441'e çıktı. Dünden bugüne 42 bin 885 yeni vakanın görüldüğü ülkede vaka sayısı da 2 milyon 499 bin 560'a ulaştı. İspanya'da 10 Aralık'ta 188 olan her 100 bin kişide tespit edilen Covid-19 vaka sayısı Noel tatilinin ardından her gün yükselerek bugün 828'i buldu. Avrupa Birliği (AB), bu sayının 250'nin üzerinde olduğu yerleri riski bölge olarak tanımlıyor.

Bu arada salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler son bir haftadır sıkılaştırıldı.

Ülkenin büyük bölümünde gece sokağa çıkma yasağının başladığı saatler öne çekilirken, serbest dolaşım kısıtlamaları artırıldı ve azami toplanma sayısı 6'tan 4'e indirildi.

Diğer yandan İspanya'da 27 Aralık'ta başlayan Covid-19 aşılaması kapsamında şu ana kadar aşı olanların sayısı 1 milyon 200 bini geçti.

- Portekiz'de can kayıpları en üst seviyeye çıktı

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre Covid-19'dan son 24 saatte 234 kişi hayatını kaybederken, bu şimdiye kadar tespit edilen en yüksek günlük ölü sayısı oldu.

Salgından kaynaklanan can kaybının 9 bin 920'ye çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı da dünden bugüne 13 bin 987 artışla 600 bin 136'ya ulaştı.

Portekiz'de, mevcut durumda Covid-19 hastalarından 715'inin yoğun bakımda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Covid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de son 1 haftadır genişletilen OHAL kapsamında, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması ve hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

İlkokullar dışında tüm okulları iki hafta süreyle kapatma kararı alan sol azınlık hükümeti, halktan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamasını istiyor.