İtalya Sağlık Bakanlığı, korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saat içinde 13 bin 633 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 444 bin 854'e ulaştıını bildirdi. Bakanlık, son 24 saat içinde 472 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Son verilerle koronavirüs salgının başlangıcından bu yana Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 84 bin 674'e yükseldi.
Öte yandan İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı 28 azalarak 2 bin 390’a düşerken, 27 bin 676 kişi de iyileşti.
İtalya'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 472 ölüm
23.01.2021 - 01:31 | Son Güncelleme: 23.01.2021 - 01:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya'da son 24 saat içinde 472 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 84 bin 674'e yükseldi.
İtalya Sağlık Bakanlığı, korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saat içinde 13 bin 633 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 444 bin 854'e ulaştıını bildirdi. Bakanlık, son 24 saat içinde 472 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Son verilerle koronavirüs salgının başlangıcından bu yana Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 84 bin 674'e yükseldi.
Etiketler : italya,italya covid 19,italya koronavirüs,
761967 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/761967.aspx
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