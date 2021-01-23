Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Suriye'de rejim ve terör örgütü YPG/PKK'nın son günlerde ülkenin kuzeydoğusunu paylaşma konusunda anlaşmazlık başlaması, bölgede gerilimi yükseltti. 8 Ocak'tan bu yana karşılıklı tutuklamalar devam ederken taraflar sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Gerginliği düşürmek için devreye giren Rusya ise PKK/YPG arasında ara buluculuğa soyundu. Bölgedeki son gelişmeleri gazetemize değerlendiren Prof. Dr. Bilal Sambur "Kamışlı gibi birçok bölgede Esad rejimi ve YPG ortak çalışıyor. Esad güçleri ve Rus askeri de bu bölgede bulunuyor. Burada zaman zaman gerilimler oluyor ama çözülüyordu. Rusya’nın varlığı olduğu sürece Şam rejimi ve YPG arasında bir askerî çatışmanın olacağını ön göremeyiz. Çünkü Rusya müdahale ediyor ve gerilimi durduran bir rol üstleniyor” dedi.

YPG, ESAD'IN DEVRİLMESİNİ İSTEMİYOR

PYD/YPG’nin Esad rejimin devrilmesini istemediğine işaret eden Prof. Dr. Sambur “PYD, Rusya ve Esad rejimini direkt karşısına almama konusuna çok dikkat ediyor. Esad rejimi ile PYD arasında zaten belli bir ilişki var. Rusya ve İran’ın, rejimin arkasında olduğunu bildikleri için de YPG, Şam rejimini kalıcı yönetim olarak kabul ediyor ve ilişkiyi sürdürmeyi kendisi açısından bir zorunluluk olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

DURUM GERGİN

YPG/PKK, 28 Aralık 2020'de, Ayn İsa'yı isteyen Suriye ordusundan bir generali alıkoymuş, rejim de buna karşılık bir grup YPG/PKK'lı teröristi gözaltına almıştı. Araya giren Rusya, alıkonulanların serbest bırakılmasıyla gerginliği yatıştırdı. Ancak YPG/PKK, Esad güçlerinin Haseke’nin tamamından çekilmesi için 20 Ocak'a kadar süre verdi. Rejimin bölgeden çıkmaması üzerine tansiyon yeniden yükseldi. Rusya, Esad güçlerinin bölgeden çıkması için yeniden devreye girdi. Rusya, rejim güçlerinin bölgeyi terk etmesi için YPG/PKK'dan bir hafta daha süre istedi.