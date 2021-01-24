Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışın sürdüğü Japonya’da, salgında kritik bir eşik daha aşıldı. Ülke genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının dün itibariyle 5 bin sınırını geçtiği bildirildi.

İlk vakanın doğrulandığı tarih olan 15 Ocak 2020 sonrasında ölü sayısının bine ulaşması yaklaşık 6 ay alırken, bilançonun yalnızca son 2 haftada 1000 artışla 5000'e yükselmesi ülkede salgının geldiği noktayı gözler önüne serdi. Son gelişmelerle birlikte ülkede virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 5077 oldu. Dün doğrulanan 4717 yeni Covid-19 enfeksiyonu ile birlikte Japonya genelindeki vakalar toplamı 362 bin 445'e ulaştı.

Rekor kırmıştı

Japonya’da günlük Covid-19 ölümlerinin sayısı geçtiğimiz Salı günü ilk kez 100'ü aşarak 104'e ulaşmış, Cuma günü ise rekor sayıda 108 ölüm bildirilmişti. 11 eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının sürdüğü ülkede salgının gidişatına dair endişeler artarken, kabine ise salgın önleme tedbirlerine uymayanların para ya da hapis ile cezalandırılmasını öngören 2 yasa tasarısını Cuma günü onaylamıştı. Önümüzdeki ay mecliste yasalaşması beklenen tasarının ardından ülkedeki Covid-19 tedbirlerinin sıkılaşacağı kamuoyuna yansımıştı.