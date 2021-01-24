Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel-Fattah El-Sisi, korona virüse karşı aşılamaların bugün başlayacağını ve ilk aşıların sağlık personeline yapılacağını açıkladı. Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk aşılamaların İsmailiye kentindeki Ebu Halife pandemi hastanesinde yapıldığı belirtildi.

Resmi kaynaklara göre, aşılmada öncelik sağlık personellerinin yanı sıra karantina altında olan kişiler, kronik hastalar ve yaşlılara verilecek. Aşı 21 gün arayla iki doz şeklinde uygulanacak.

Çin "Sinopharm" firmasının ürettiği aşının ilk sevkiyatı Mısır'a 10 Aralık 2020'de ulaşmıştı. Ülkeye ulaşan ilk dozlar Mısır İlaç Otoritesi (EDA) tarafından test edilmişti.

Mısır’da toplam korona virüs vaka sayısı 161 bin 143’a yükselirken, korona virüsten kaynaklanan can kaybı 8 bin 902 oldu.