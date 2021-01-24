Bilgi Kaynakları Şirketinin (IRI) açıkladığı verilere göre Fransızlar, kıtlık ve stokların tükeneceği endişesiyle uzun süre muhafaza edilebilen dondurulmuş gıda ile konserve satın almaya yöneldi. Stoklanan ürünler arasında en çok tütsülenmiş balık, et, kıyma, ekmek ve donmuş sebzelerin yanı sıra dondurma da yer aldı. Ülkede, kaz ciğeri satışları yüzde 50, tütsülenmiş balık satışları yüzde 28 arttı. Fransızların 2021 yazının çok sıcak geçeceği beklentisi sebebiyle dondurma stoklamaya yöneldikleri bildirildi. Dondurma ve dondurulmuş sebze ürünleriyle tanınan market zinciri Thiriet'in dondurma satışlarının yüzde 200 arttığı belirtildi. Ülkede 2013'te yaşanan at eti skandalından sonra et tüketimi düşmüştü ancak Covid-19 salgınından satışlarda büyük artış gerçekleşmişti.
Fransızlar kıtlık endişesiyle gıda stoklamaya başladı
24.01.2021 - 22:12 | Son Güncelleme: 24.01.2021 - 22:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'da halk, yeni tip koronavirüs salgınının 2021 boyunca süreceği endişesi ve kıtlığa sebep olacağı korkusuyla gıda stokluyor.
Etiketler : fransa,kıtlık,gıda,korona,covid,
762437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/762437.aspx
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