Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilgi Kaynakları Şirketinin (IRI) açıkladığı verilere göre Fransızlar, kıtlık ve stokların tükeneceği endişesiyle uzun süre muhafaza edilebilen dondurulmuş gıda ile konserve satın almaya yöneldi. Stoklanan ürünler arasında en çok tütsülenmiş balık, et, kıyma, ekmek ve donmuş sebzelerin yanı sıra dondurma da yer aldı. Ülkede, kaz ciğeri satışları yüzde 50, tütsülenmiş balık satışları yüzde 28 arttı. Fransızların 2021 yazının çok sıcak geçeceği beklentisi sebebiyle dondurma stoklamaya yöneldikleri bildirildi. Dondurma ve dondurulmuş sebze ürünleriyle tanınan market zinciri Thiriet'in dondurma satışlarının yüzde 200 arttığı belirtildi. Ülkede 2013'te yaşanan at eti skandalından sonra et tüketimi düşmüştü ancak Covid-19 salgınından satışlarda büyük artış gerçekleşmişti.