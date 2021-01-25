Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Ticaret Odasının (ICC) Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB) tarafından yayımlanan rapordan derlenen bilgilere göre, geçen yıl dünya genelinde gemilere yönelik 195 korsan saldırısı ve silahlı soygun olayı gerçekleşti. 2019’da ise 162 olay yaşandığı kayıtlara geçti. Olaylarda Gine Körfezi ve Singapur’da belirgin artış kaydedildi. 2020’de dünya genelinde 135 personel gemilerinden kaçırıldı, söz konusu rakamın yüzde 95’inden fazlasının Gine Körfezi’nde gerçekleşmesi dikkati çekti. Bu bölgede yaşanan 22 ayrı olayda 130 gemi personeli kaçırıldı ve bu, tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu.

Gine Körfezi’ndeki saldırıların yüzde 80’inden fazlası silahlı gerçekleştirildi, geçen yıl kaçırılan 3 gemi ve ateş açılan 11 gemi de bu bölgede saldırıya uğradı. Körfez’deki gemi saldırılarının yüzde 25’inde mürettebat kaçırma olayları bildirildi. Bu dönemde saldırıya uğrayan Türk gemilerinin sayısı 5 olarak kayıtlara geçti. Saldırıların yaklaşık yüzde 50’si Nijerya, Endonezya, Singapur ve Benin’de gerçekleşti. Nijerya’da geçen yıl 35, Endonezya’da 26, Singapur’da 23 ve Benin’de 11 gemi korsan saldırısı veya saldırı girişimine uğradı.

Dünya Bankası ise Covid-19 salgınının ekonomik etkileriyle 2020'de küresel korsan saldırıları ve saldırı girişimleri sayısında bir önceki yıla göre yüzde 24 artış yaşandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) verilerine göre, yalnızca Gine Körfezi’ndeki korsan saldırılarının ekonomiye etkisi 818,1 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

MOZART, GABON'A DEMİRLEDİ

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi’nde seyir hâlindeyken korsanların saldırısına uğrayan “Mozart” isimli Türk konteyner gemisi ve kaçırılan 15 mürettebatın kurtarılması için Türkiye seferber oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geminin 4. Kaptanı Furkan Yaren ile üç kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Gabon'a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da süreci yakından takip ettiklerini belirterek “Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Vatandaşlarımızın kurtarılması için de gerekli temasları tüm ülkelerle başlattık. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Bu haydutlar, korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var ,onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “15 denizcimizin salimen Türkiye’ye dönmesi için tüm imkânlarımız seferber edilmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

AİLELER ENDİŞELİ

Gine Körfezi’nde saldırıya uğrayan Türk gemisinin kaçırılan mürettebatının evlerindeki endişeli bekleyiş sürüyor. Gemini birincin kaptanı Mustafa Kaya’nın kardeşi Barış Ulaş Kaya, ağabeyinin yaklaşık bir buçuk aydır görev yaptığını belirterek “Cumhurbaşkanı’mız ve Dışişleri Bakanı’mız konuya müdahil oldular. Devlet büyüklerimize ve şirket yetkililerine güvenmekten başka bir çaremiz yok” dedi.

Kaptanlık stajı gören 25 yaşındaki Ordulu Hamza Orhan’ın kendisi gibi denizci olan babası Sezai Orhan “Son seferiydi, aybaşında da gelecekti. Kendisi stajyerdi, ancak kaptan olarak devam edecekti” diye konuştu. Evli ve iki çocuk babası Gökhan Burhan’ın ise iki ay önce işe başladığı ve elektrik arıza bakım onarım teknisyeni olduğu belirtildi.

Kaçırılan mürettebattan Ünsal Dilsiz, İlyas Baş ve Mustafa Benklioğlu’nun üçünün de Rize nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi.