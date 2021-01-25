Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye'nin yurt dışındaki stratejik noktalarda açmak üzere harekete geçtiği lojistik merkezler konusunda, ilklerden birini Libya'da açmak için kolları sıvadıklarını ve çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Karanfil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'ya ihracatın 2012'de 2 milyar doları aşarak zirveyi gördüğünü, daha sonra bu ülkede yaşanan sıkıntılar nedeniyle rakamın gerilediğini söyledi.

İhracatın 2017 ile birlikte tekrar toparlanmaya başladığını, 2019'da 1,9 milyar dolar seviyesine ulaştığını aktaran Karanfil, ülkeler arasındaki anlaşmalar sonrası ekonomik ilişkilerin de çok olumlu gittiğini ifade etti.

Karanfil, 2020'de salgın nedeniyle bu ülkeye ihracatın 1,4 milyar dolara düştüğünü belirterek, Libya'ya yaş sebze meyveden kimyevi ürünlere, hazır giyimden mobilyaya, mücevherden elektronik ve gıdaya kadar çok geniş yelpazede ürün satışı yapıldığını anlattı.

Libya'nın Türkiye için tarihi, politik ve ekonomik önemine işaret eden Karanfil, yeni normale geçiş ve aşıyla birlikte son yıllarda ihracatta artan ivmenin bu yıl da sürmesini beklediklerini aktardı.

Özellikle altyapı ve üstyapı işlerinde ciddi bir potansiyelin Türk müteahhitleri beklediğini ifade eden Karanfil, bu konuda Türk müteahhitlerin 4 milyar dolarlık alacak sorununun halledilmesinden sonra hızlı bir atak beklendiğini kaydetti.

Karanfil, bu alacaklar konusunda ilgili bakanlıklar ve DEİK'in üzerine düşeni yaptığını, kalan süreci özel sektörün yürütmesi gerektiğini söyledi.

"Sabit kur uygulaması ve geçiş hükümeti, Libya'ya yatırımı hızlandıracak"

Murtaza Karanfil, Libya'da son yıllarda uluslararası ticari faaliyetlere en büyük zararı veren 4 farklı kur uygulamasının, 1 Ocak itibarıyla sona erdiğini, Libya'nın sabit kur uygulamasına geçtiğini hatırlattı.

Karanfil, "Bu uygulama sürerse Libya'da iş ve yatırım patlaması bekliyoruz. Çünkü 6 yıllık bir ihtiyaç var. Uygulama, bu ülkede ticaret ve yatırım hamlesinin başlamasına yol açacak. Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar görev yapacak geçiş hükümetinin belirlenmesiyle birlikte Libya'da her şey hızlanacak." diye konuştu.

Geçiş hükümetinin tüm tarafların ittifakıyla bir an önce belirlenmesi gerektiğini kaydeden Karanfil, bu sürece ilişkin görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Karanfil, geçiş hükümeti ve sabit kur uygulamasının Libya ekonomisine seviye atlatacağını belirterek, "Ondan sonra iş, özel sektörümüze düşüyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi, 16 milyar dolarlık 184 yeni proje başlatacaklarını duyurmuş ve bu projelerde Türk şirketlerini görmek istediklerini açıklamıştı. Türk müteahhitler, 1972'den bugüne kadar Libya'da 29 milyar dolarlık proje üstlenmiş. Libya'da istikrarlı bir hükümet yapısı oluştuğunda belki de bir yılda 49 yılda yaptığımız işi yapacağız." şeklinde konuştu.

"Lojistik üs ve e-showroom, Afrika'ya ihracata 10 milyar dolarlık katkı sunar"

Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı lojistik merkezlerini hayata geçirmek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), DEİK ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni (TİM) görevlendirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İlk yurt dışı lojistik merkezlerinden birisini Libya'da açmak için kolları sıvadık ve çalışmalara başladık. Bunun ön çalışması ve altyapısı için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Afrika'ya açılan bir kapı olması, Türkiye ve Avrupa'ya kısa deniz mesafesinde bulunması, yakıt, gayrimenkul, ulaşım ve kira maliyetlerinin düşüklüğü Libya'yı bizim için çok önemli kılıyor. Deniz mutabakat anlaşması yaptığımız Libya'da kurulacak lojistik merkezde e-ticarete imkan veren showroomların da bulunması, Afrika kıtasına yaptığımız ihracata orta vadede 10 milyar dolarlık katkı sağlar."

Karanfil, Afrika kıtasına Libya'dan kara yolu ve hava yoluyla ulaşımın kolaylığına dikkati çekerek, buradaki lojistik merkezden ürünlerin 53 Afrika ülkesine ve 1 milyarlık nüfusa çok kolay ulaştırılabileceğini vurguladı.

"THY, Libya'da iş birliği yaparak Afrika'da daha da büyüyebilir"

Murtaza Karanfil, THY'nin, Libya'da bir hava yolu şirketiyle iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

Başka bir ülkeden böyle bir iş birliği yapılmadan THY'nin harekete geçmesi çağrısında bulunan Karanfil, "Bu anlaşmayla Libya, Afrika'nın uçuş ve hava kargo merkezi ilan edilebilir. Nasıl ki müteahhitlikte Libya merkezli genişledik, havacılıkta da Afrika'da bu şekilde genişleyebiliriz. Bu konuda THY ile görüşeceğiz." dedi.

Karanfil, ülkedeki limanlarla birlikte havacılığın entegre edilebileceğini, Türkiye'nin bu süreçlerde geç kalmaması gerektiğini söyledi.