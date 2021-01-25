Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Dazhou kentinde, bir çocuk elindeki fişeği kanalizasyona atıp kaçtı. Çocuğun fişeği kanalizasyona atmasıyla meydandaki 5 rögar kapağı tek tek havaya uçtu. Çevredekiler panikleyip olay yerinden kaçtı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı belirtilirken kanalizasyonda meydana gelen hasarı onarmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Çin'de çocuk fişeği kanalizasyona atınca ortalık savaş alanına döndü
25.01.2021 - 15:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 16:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’in Sichuan eyaletinde bir çocuk elindeki fişeği kanalizasyona atınca rögar kapakları havaya uçtu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin,
762600 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/762600.aspx
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