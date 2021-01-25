Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’da Covid-19’a bağlı can kaybı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 143 bin 116 korona virüs testinde 8 bin 561 pozitif vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 475 bin 372’ye yükseldiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 420 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 85 bin 881'e yükseldiğini ifade etti.

Son 24 saat içinde 15 bin 787 kişinin iyileştiğini aktaran Bakanlık, ülkedeki toplam aktif Covid-19 vaka sayısının ise 491 bin 630’a düştüğünü açıkladı. İtalya'da yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Covid-19 hasta sayısı ise 21 kişi artarak, 2 bin 421’e yükseldi.

Covid-19'un Brezilya mutasyonu İtalya'ya sıçradı

İtalya'nın Varese kentinde yapılan testler sonucunda 1 kişide Covid-19'un Brezilya mutasyonu tespit edildi. Brezilya'dan İtalya'ya 16 Ocak'ta geldiği belirlenen kişinin semptom göstermediği açıklandı.