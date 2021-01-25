Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya'da yayın yapan G1'deki habere göre, ülkenin kuzeyindeki Para eyaletinden güneyindeki Santa Catarina eyaletine giden yolcu otobüsü, Guaratuba bölgesinde yoldan çıktı. Polis, 2 sürücü ve 54 yolcunun bulunduğu otobüsün devrildiğini belirterek, kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'sinin durumu ağır 33 kişinin yaralandığını ifade etti. İtfaiye Şefi Icaro Grenert de kazanın nedenini araştırdıklarını söyledi. Çok sayıda helikopter, ambulans ve itfaiye ekibinin görev aldığı kurtarma çalışmalarında yaralılar Garuva'ya sevk edildi.