Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de korona virüs salgınında toplam can kaybı 100 bine yaklaştı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 bin 195 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 3 milyon 669 bin 658'e yükseldiği belirtildi. Son 24 saat içinde 592 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 98 bin 531'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İngiltere'de bugüne kadar 6,5 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı belirtildi.

Karantina kuralları Şubat ayında gözden geçirilecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle ülke genelinde uygulanmakta olan karantinanın şubat ortasından önce gevşetilmesinin ele alınacağını belirtti. Johnson, hükümetin "bazı önlemleri" gevşetme potansiyelini ele alacağını ifade ederek, “Ancak ülkenin enfeksiyonu azaltmada büyük bir ilerleme kaydettiğini unutmayın. İnsanların büyük bir enfeksiyon artışı görmek istediklerini sanmıyorum" dedi.