Edinilen bilgiye göre, Dilovası'nda limanda kontrol yapan polis ekipleri, şüpheli bir konteynerde arama yaptı. Yapılan aramalarda konteyner içine saklanmış 2'si Irak, 1'i İran ve 1'i de Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. 4 göçmenin yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmek için İstanbul'dan konteynere saklandıkları belirlendi. Gözaltına alınan 4 şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İtalya'ya kaçmak isteyen 4 kişi limandaki konteynerde yakalandı
25.01.2021 - 23:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 23:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya'ya kaçmak için İstanbul'da bir konteynere saklanan 4 kaçak göçmen, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan limanda yakalandı.
Etiketler : İtalya,
762688 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/762688.aspx
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