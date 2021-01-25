Edinilen bilgiye göre, Dilovası'nda limanda kontrol yapan polis ekipleri, şüpheli bir konteynerde arama yaptı. Yapılan aramalarda konteyner içine saklanmış 2'si Irak, 1'i İran ve 1'i de Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. 4 göçmenin yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmek için İstanbul'dan konteynere saklandıkları belirlendi. Gözaltına alınan 4 şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.