Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aliyev, Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı olarak atadığı Reşat Nebiyev'i video konferansla kabul etti.

İşgalden kurtarılan topraklardaki imar çalışmalarında yüksek teknolojiler kullanılması gerektiğini belirten Aliyev, mayın temizleme sürecine paralel olarak yeniden kurulacak şehir ve kentlerin projelerinin de hazırlandığını söyledi.

Aliyev, projeler tamamlanınca inşaat çalışmalarına başlayacaklarını ve kurtarılan bölgelerin bir bütün olarak "yeşil enerji" bölgesi olması gerektiğini vurguladı.

Su kaynaklarının geniş olduğuna, güneş ve rüzgar enerjisi kullanımı için fırsatların bulunduğuna işaret eden Aliyev, "Bu işe mutlaka yabancı yatırımcıları dahil etmek, yerel şirketlere fırsat oluşturmak gerekir. Kurtarılan topraklar, yüksek teknoloji gelişme alanları olmalıdır." ifadesini kullandı.

"Dünyanın en ileri teknolojileri uygulansın"

Aliyev, tarım sektöründe de çağdaş teknolojilerin kullanılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kurtarılan bölgelerin imarında 'akıllı şehir' ve 'akıllı köy' konseptleri temel alınmalıdır. Bu işleri şimdiden planlayın. Şehir planlamasında ve projelerde, dünyanın en ileri teknolojileri uygulansın. Bundan sonra ve belki de paralel olarak diğer şehir ve köylerimizde de benzer projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bugün yapmazsak, yarın geride kalacağız. Geride kalamayız."