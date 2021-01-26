Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Psaki, görüşmenin ana konusunun ABD'nin Rusya ile yapılan New START anlaşmasını 5 yıllığına uzatma niyetini bildirmek olduğunu kaydetti.

Psaki, görüşmenin içeriğine ilişkin, "Biden, Rusya'nın devam eden agresifliği karşısında Ukrayna'nın egemenliğine güçlü bir şekilde destek verdiğini belirtti ve Solar Winds siber saldırısı, Rusya'nın ABD askerlerini öldürmesi için Taliban'a para teklif ettiği iddiaları, 2020 seçimlerine Rus müdahalesi, Aleksey Navalnıy konusu ve Rus güvenlik güçlerinin barışçıl protestoculara müdahalesi gibi endişe duyulan konuları dile getirdi." ifadesini kullandı.

Sözcü Psaki, Biden'ın telefon görüşmesinde Rusya'nın kötü niyetli eylemlerinin karşılığında ABD'nin ulusal çıkarlarını savunacağını da belirttiğini aktardı.

- "Başkan Biden, Filistin'de tek yolun iki devletli çözüm olduğuna inanıyor"

Biden yönetiminin henüz Filistin konusunda bir açıklama yapmadığının anımsatılması üzerine Psaki, bu soruların asıl muhatabının Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi olduğunu belirtti ve "Başkan Biden, Filistin'de tek yolun iki devletli çözüm olduğuna inanıyor. Biden yönetimindeki Beyaz Saray'ın bu duruşu devam edecektir." diye konuştu.

- Biden yönetimi, Kuzey Akım 2 konusundaki kısıtlamaları gözden geçirecek

Psaki, Biden'ın Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesi konusundaki fikrinin sorulması üzerine, "Biden, bu projenin Avrupa için kötü olduğunu düşünüyor. Bizden önceki yönetim, Savunma Bütçesi kapsamında bu petrol boru hattına yeni kısıtlamalar getirdi, biz bu kısıtlamaları gözden geçireceğiz. Biden da bu konuyu Avrupalı ortaklarımızla görüşecektir." ifadesini kullandı.

Biden'ın Venezualalı göçmenlere yönelik politikasının ne olacağının sorulması üzerine ise Psaki, "ABD, Venezuela'da özgür ve adil seçimler yoluyla barışçıl bir demokratik geçiş sürecini desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Psaki, Biden'ın Venezuela politikasındaki temel yaklaşımının insani yardım olacağını belirterek, bu ülkedeki insan hakları ihlallerini de değerlendireceklerini kaydetti.