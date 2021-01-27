Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısının 100 milyona ulaştığını aktaran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bütün ülkelerde yılın ilk 100 gününde sağlık çalışanları ve yaşlılar aşılanmalı” diye konuştu. Yoksul ülkelere aşı tedarikinde eşit davranılmaması durumunda “dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde” olduğu ikazında bulunan Ghebreyesus, yeni araştırmaların bunun sadece “ahlaki başarısızlık” olmadığını, ekonomik bir başarısızlık olacağını da gösterdiğini aktardı. Ghebreyesus, gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişim sağlamaması hâlinde global ekonominin 9,2 trilyon dolara kadar zarar göreceğini ifade etti. Araştırmaya göre, söz konusu zararın 4,5 trilyon dolarının en zengin ülkelerde gerçekleşeceğine işaret eden Ghebreyesus, “Uluslararası Çalışma Örgütü salgının global iş gücü gelirinde 3,7 trilyon dolar düşüşe sebep olacağını açıkladı. Aşı milliyetçiliği, kısa vadeli siyasi hedeflere hizmet edebilir. Ancak adil dağıtılmasını desteklemek, her ülkenin kendi orta ve uzun vadeli ekonomik çıkarına olacaktır. Salgın, her yerde sona erinceye kadar kimse güvende olamaz” dedi.