Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle toplam can kaybı 100 bini aştı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 725 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 101 bin 887’ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 25 bin 308 korona virüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 715 bin 54’e yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ise toplamda 7,1 milyon insanın Covid-19’a karşı aşılandığı belirtildi.

KARANTİNADAN ÇIKIŞ PLANI HAZIRLANIYOR

İngiltere’de mutasyona uğrayan, daha hızlı yayılan ve daha ölümcül olduğu belirtilen korona virüsün yeni türü nedeniyle ülke genelinde uygulanan üçüncü ulusal karantinanın Şubat yarıyılı tatilinden sonra gevşetilebileceği belirtildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda yaptığı konuşmasında, okulların Şubat yarıyılı tatilinden sonra kapalı kalmaya devam edeceğini ancak karantinanın gevşetilebileceğini açıkladı. Johnson, daha sonra İngiltere’nin karantinadan çıkışı için yol haritasının detaylı olarak açıklanacağını belirtti.

22 ÜLKEDEN GELENLERE KARANTİNA UYGULANACAK

Johnson, korona virüsün yeni türünün yayılmasını önlemek amacıyla sınırlarda ek tedbirler uygulanacağını belirtti. Johnson, Güney Afrika ve Portekiz`in de ve içinde bulunduğu 22 ülkeden İngiltere’ye gelenlere otellerde 10 gün karantina şartı getirildiğini duyurdu.