Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

. Araç, Kennedy Uzay Merkezi’ndeki pistte yeniden sürat denemesi yaptı. Gidiş ve dönüş şeklinde çift yönlü denemede araç 460,4 ve 450,1 kilometre hızlara ulaştı. SSC Tuatara, ortalama 455,2 kilometre hızla 'Dünyanın en hızlı seri üretim otomobili' oldu. Önceki rekor saatte 447,18 km hızla İsveç’teki Koenigsegg Agera RS araca aitti.

Tuatara’yı rekora profesyonel sürücü olmayan sahibi Dr Larry Caplin taşıdı. Caplin, önceki rekorda elde edilen 508,7 kilometrelik hıza ulaşabilmek için araçla yeni bir deneme yapmayı planlıyor. 1.750 beygir gücündeki Tuatara’nın ABD’deki fiyatı 1,6 milyon dolardan başlıyor.