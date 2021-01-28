Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Allenton’daki evde yapılan buluşmada Covid-19’a yakalanmadan çıkan tek kişi, 3 çocuk annesi Tracy Latham (50) oldu. Annesi, babası ve amcasıyla birlikte nişanlısı Darren Fisher’i de kaybeden Latham, tedbirlere bir günlüğüne ara vererek buluşmaya imkan sağladığı için İngiltere hükumetini suçluyor. ,

Latham, "Başbakan Boris Johnson’ın ellerine ailesinin kanının bulaştığını” iddia ediyor.

Latham’ın buluşmaya katılan bir amcası da halen hastanede hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Latham, temmuz ayında nişanlısıyla evlenmeyi planlıyordu.