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TSK Kanunu ve Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun değişikliği kabul edildi
28.01.2021 - 13:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 - 13:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uzman erbaşlarla ilgili düzenlemeleri de içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi.
Etiketler : tsk,uzman erbaş,kanun,
763394 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/763394.aspx
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