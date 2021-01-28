Sturgeon, Johnson’ın bölgeye ziyaretinin “şık olmayacağını” ifade ederek “Johnson, insanlara tavsiye ettiği gibi yapabiliyorsa evinden çalışmalı” dedi. Tartışmalar üzerine İngiltere Başbakanlığı bir açıklama yaparak “İngiltere hükumetinin bir temsilcisi olarak Başbakan’ın İskoçya’ya gitmeye hakkı olduğunu” bildirdi. Koronavirüs sebebiyle sıkı bir karantina uygulayan İskoçya’da mecburi haller dışında sınırdan geçişler yasak. İskoçya’da ancak evden çalışma imkanı olmayan işler için sınırdan geçişlere izin veriliyor.
Johnson, İskoçya’da SNP partisinin yeni bir bağımsızlık referandumu için 11 maddelik yol haritası yayımlaması üzerine bölgeyi ziyaret etmeye karar vermişti. 2014’teki referandumda ayrılığa yüzde 55 ile hayır oyu çıkmıştı. Brexit sonrası İskoçya’da bağımsızlık isteyenlerin sayısında büyük artış var.
Boris Johnson İskoçya’yı ziyaret etmek istiyor, İskoçya Başbakanı karşı çıkıyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İskoçları bağımsızlık fikrinden uzaklaştırmak ve birlik görüntüsü vermek için bu hafta İskoçya’yı ziyaret etmek istiyor. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon ise Johnson’ın koronavirüs tedbirleri sebebiyle getirilen seyahat yasağına uyması ve insanlara örnek olmasını isteyerek ziyarete karşı çıkıyor.
Sturgeon, Johnson’ın bölgeye ziyaretinin “şık olmayacağını” ifade ederek “Johnson, insanlara tavsiye ettiği gibi yapabiliyorsa evinden çalışmalı” dedi. Tartışmalar üzerine İngiltere Başbakanlığı bir açıklama yaparak “İngiltere hükumetinin bir temsilcisi olarak Başbakan’ın İskoçya’ya gitmeye hakkı olduğunu” bildirdi. Koronavirüs sebebiyle sıkı bir karantina uygulayan İskoçya’da mecburi haller dışında sınırdan geçişler yasak. İskoçya’da ancak evden çalışma imkanı olmayan işler için sınırdan geçişlere izin veriliyor.
Kaynak: DIŞ HABERLER
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