Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sturgeon, Johnson’ın bölgeye ziyaretinin “şık olmayacağını” ifade ederek “Johnson, insanlara tavsiye ettiği gibi yapabiliyorsa evinden çalışmalı” dedi. Tartışmalar üzerine İngiltere Başbakanlığı bir açıklama yaparak “İngiltere hükumetinin bir temsilcisi olarak Başbakan’ın İskoçya’ya gitmeye hakkı olduğunu” bildirdi. Koronavirüs sebebiyle sıkı bir karantina uygulayan İskoçya’da mecburi haller dışında sınırdan geçişler yasak. İskoçya’da ancak evden çalışma imkanı olmayan işler için sınırdan geçişlere izin veriliyor.

Johnson, İskoçya’da SNP partisinin yeni bir bağımsızlık referandumu için 11 maddelik yol haritası yayımlaması üzerine bölgeyi ziyaret etmeye karar vermişti. 2014’teki referandumda ayrılığa yüzde 55 ile hayır oyu çıkmıştı. Brexit sonrası İskoçya’da bağımsızlık isteyenlerin sayısında büyük artış var.