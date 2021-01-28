Bu sebeple ABD’de Virginia Teknoloji Üniversitesi, birkaç maskenin koruyuculuğunu tek maskede toplayacak çalışmalar yapıyor. Araştırmacılar, en koruyucu maskenin, son derece sıkı dokunmuş iki kumaş maskeyle aralarında filtre olduğunu tespit etti. Üç katmanlı bu maskenin enfeksiyon parçacıklarını en az yüzde 90 nispetinde önlediği belirlendi. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. William Schaffner da çift maske takmak gerekmediğini, iyi kalitedeki bir maskenin de çift maske kadar koruyucu olabileceğini ifade etti.
Koronavirüse karşı 3 katlı maske
28.01.2021 - 15:00 | Son Güncelleme: 28.01.2021 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci ve bazı bilim adamları, koronavirüse karşı çift maske takılmasını tavsiye etti. Ama çoğu uzman, nefes almayı zorlaştıracağı ve kullanım zorluğu sebebiyle bunu doğru bulmuyor.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : 3 katlı maske,
763422 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/763422.aspx
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