Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sebeple ABD’de Virginia Teknoloji Üniversitesi, birkaç maskenin koruyuculuğunu tek maskede toplayacak çalışmalar yapıyor. Araştırmacılar, en koruyucu maskenin, son derece sıkı dokunmuş iki kumaş maskeyle aralarında filtre olduğunu tespit etti. Üç katmanlı bu maskenin enfeksiyon parçacıklarını en az yüzde 90 nispetinde önlediği belirlendi. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. William Schaffner da çift maske takmak gerekmediğini, iyi kalitedeki bir maskenin de çift maske kadar koruyucu olabileceğini ifade etti.