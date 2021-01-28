Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Sheree Murray ve Robert Edwards çiftinin çocukları Archie Edwards, 1 Aralık’ta olması gerekenden 15 hafta erken dünyaya geldi. 765 gram olarak doğan bebeğin kalbi atmıyordu. Doktorlar, 40 dakika süren kalp masajı sonrasında kalbi yeniden çalıştırmayı başardı. Solunum cihazına bağlanan bebek 5 haftalık olunca bir tür bakteriyel enfeksiyon olan E. coli’ye yakalandı. Bu da daha sonra sepsis denilen rahatsızlığa yol açtı. Yapılan testler talihsiz bebeğin aynı zamanda Covid’e de yakalandığını gösterdi. Archie’nin, İngiltere’de en erken Covid’e yakalanan hastalardan biri olduğu kaydediliyor. Aynı zamanda hem Covid hem de sepsis ile mücadele eden bebek, hastanenin yoğun bakım ünitesinde bulunuyor. Bebeğin mart ayında taburcu olması bekleniyor.