Huzistan Adliyesinden yapılan açıklamada, Ali Mutiri hakkında 6 Şubat 2019'da verilen idam cezasının bugün infaz edildiği belirtildi. Açıklamada, Huzistan'ın Şeyban bölgesinde 7 Mayıs 2018'de terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği iddia edilen ve 2 güvenlik görevlisinin ölümüne yol açan saldırıyla ilgili davada yargılanan Mutiri'nin ölüm cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.
İran, DEAŞ militanını idam etti
28.01.2021 - 22:04 | Son Güncelleme: 28.01.2021 - 22:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde 2 güvenlik görevlisinin öldürülmesinden sorumlu tutulan ve terör örgütü DEAŞ militanı olmakla suçlanan Mutiri idam edildi.
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