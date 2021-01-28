Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Huzistan Adliyesinden yapılan açıklamada, Ali Mutiri hakkında 6 Şubat 2019'da verilen idam cezasının bugün infaz edildiği belirtildi. Açıklamada, Huzistan'ın Şeyban bölgesinde 7 Mayıs 2018'de terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği iddia edilen ve 2 güvenlik görevlisinin ölümüne yol açan saldırıyla ilgili davada yargılanan Mutiri'nin ölüm cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.