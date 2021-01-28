Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Georgia eyaletine bağlı Atlanta şehrinin kuzeyindeki bir gıda işleme tesisinde sabah saatlerinde sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi. Sızıntının fark edilmesinin ardından tesisteki en az 130 kişi tahliye edilirken olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran yetkililer, 3 kişinin durumunun kritik olduğunu kaydetti. Yetkililerin, olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
ABD'de sıvı nitrojen sızıntısı: 6 ölü
28.01.2021 - 22:09 | Son Güncelleme: 28.01.2021 - 22:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Atlanta kentinde bir tesisteki kimyasal sızıntıda en az 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Etiketler : abd,
763505 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/763505.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER