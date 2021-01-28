Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, görevine başlamasının ardından seçim vaatlerinde yer alan başlıklar hakkında başkanlık emirlerini imzalamaya devam ediyor. ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde sağlık hizmetlerini daha uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirme sözü veren Biden, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 15 Şubat ve 15 Mayıs tarihleri arasında federal "Ekonomik Bakım Yasası" pazarına kayıtları yeniden açmaya hazırlanıyor. Biden'ın imzaladığı kararname ile 15 Aralık'ta sona ermiş olan son kayıt dönemini kaçıran vatandaşlara, "Obamacare" politikalarına ve gerekli ödemeler için federal yardıma erişim hakkı sağlayacak.

“Trump'ın verdiği zararı telafi etmeyi amaçlıyoruz”

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın verdiği zararı telafi etmeyi amaçladığını belirten Biden, “Burada, Ekonomik Bakım Yasası'nı ve Medicaid'i, Trump’ın Başkan olmadan önceki haline getirmekten başka bir şey yapmıyoruz. İnsanların bu iki maddeden birine hak kazanmasını daha erişilmez, daha pahalı ve daha zor hale getirdi" ifadelerini kullandı.

15 milyon sigortasız vatandaş faydalanabilir

Biden'ın kararnameyi imzalamasının ardından Kaiser Aile Vakfı tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 15 milyon sigortasız vatandaşın bu durumdan faydalanabileceğine dikkat çekildi. Vakıf, bu vatandaşlardan yaklaşık 9 milyonunun, ücretsiz destek veya finans yardımı almaya hak kazanabileceğini belirtti. Yaklaşık 51 bin dolara varan kazanca sahip bireylerin ve yaklaşık 104 bin 800 dolara kadar kazanan dört kişilik ailelerin finansal yardıma hak kazanacağı belirtildi.

Beyaz Saray yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 36 eyaletin, federal pazara kayıt için healthcare.gov'u kullandığını, fakat kendi sağlık pazarına sahip eyaletlerin neredeyse tamamının özel kayıt dönemleri başlatmasının beklendiği kaydedildi.

Obamacare politikasından kaç kişinin yararlanacağı yönünde bir açıklama yapılmazken, yetkililer, Biden yönetiminin, vatandaşları bu yardımlardan haberdar edilmesi ve kaydolmalarına yardımcı olmak için "sağlam bir sosyal yardım" çalışması yürütme sözü verdiğini belirtti.