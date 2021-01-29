Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin 1 Haziran'a kadar aşılanması hedefi koydu. Bu kapsamda, AB, İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca ile 400 milyon doz Covid-19 aşısı için anlaştı. Ancak firma, bu hafta için teslim etmesi gereken 80 milyon dozun dörtte birini verebileceğini söyledi. Avrupalı yetkililer ise merkezi İngiltere'de bulunan AstraZeneca'nın, AB ülkeleri için ayrılan aşıları İngiltere'ye verdiğini ima etti. AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot da şirketinin aşıyı AB'ye İngiltere'ye olduğu kadar hızlı teslim etme sözü vermediğini belirtti. Bu açıklama, AB'yi daha da kızdırdı. AB Komisyonunun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides AstraZeneca’yı “mahalle kasabına” benzeterek “İlk gelen malı alır” mantığını reddediyoruz” dedi. Almanya da firmayı paragözlülükle suçladı. Avrupa basını da AB’nin BioNTech ve Pfizer aşılarını İngiltere'ye gönderilmesini engellemekle tehdit ettiğini yazdı. İngiltere ise AB’nin aşı milliyetçiliği yaptığını söyledi.
AB’de aşı savaşları
29.01.2021 - 06:33 | Son Güncelleme: 29.01.2021 - 06:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düşük fiyatı ve daha kolay depolama imkânı dolayısıyla AstraZeneca aşısına büyük umut bağlayan AB, hayal kırıklığı içinde. Sebebi ise firmanın, aşıların çoğunu İngiltere’ye vermiş olması
Etiketler : ab,avrupa birliği,ab aşı,covid aşısı,koronavirüs,
763560 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/763560.aspx
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