Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin 1 Haziran'a kadar aşılanması hedefi koydu. Bu kapsamda, AB, İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca ile 400 milyon doz Covid-19 aşısı için anlaştı. Ancak firma, bu hafta için teslim etmesi gereken 80 milyon dozun dörtte birini verebileceğini söyledi. Avrupalı yetkililer ise merkezi İngiltere'de bulunan AstraZeneca'nın, AB ülkeleri için ayrılan aşıları İngiltere'ye verdiğini ima etti. AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot da şirketinin aşıyı AB'ye İngiltere'ye olduğu kadar hızlı teslim etme sözü vermediğini belirtti. Bu açıklama, AB'yi daha da kızdırdı. AB Komisyonunun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides AstraZeneca’yı “mahalle kasabına” benzeterek “İlk gelen malı alır” mantığını reddediyoruz” dedi. Almanya da firmayı paragözlülükle suçladı. Avrupa basını da AB’nin BioNTech ve Pfizer aşılarını İngiltere'ye gönderilmesini engellemekle tehdit ettiğini yazdı. İngiltere ise AB’nin aşı milliyetçiliği yaptığını söyledi.