Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arka ayaklarının üzerinde dururken 2,26 metrelik boya ulaşan ve 2016’da dünyanın yaşayan en uzun köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Freddy isimli köpek 8 yaşında öldü. İngiltere’de Claire Stoneman, “Kibar dev” Freddy’yi daha yavruyken satın almıştı. Stoneman, zamanla inanılmaz boyutlara ulaşmasına rağmen köpeği Essex’teki evinde besliyordu. Stoneman, Freddy’nin ölümünden sonra yayımladığı mesajında, “O sadece dünyanın en uzun köpeği değildi, aynı zamanda onun sevgi dolu kocaman bir kalbi de vardı. O benim hayatımdı. Neşem, yaşama sebebimdi. Tüm dünya onu sevdi. Aldığımda o, yavruların en küçüğüydü. Bu kadar büyüyeceğini hiç tahmin edemezdim” ifadesini kullandı.