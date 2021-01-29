Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple CEO’su Tim Cook, Belçika’nın Başkenti Brüksel’de yapılan sanal Avrupa Bilgisayarlar, Gizlilik ve Veri Koruması konferansında isim vermeden Facebook’un kişisel reklamlarını eleştirdi. Tüketicilerin kişisel bilgilerinin ne kadarının reklamlar için kullanıldığını bilmediğini ifade eden Cook, Silikon Vadisi'nde kâr ve mahremiyet üzerinde şiddetli savaş yaşandığını, kişiselleştirilmiş reklamların gerçek dünyada şiddete yol açtığını söyledi. Cook ne tür şiddete yol açtığından ise bahsetmedi. Apple, bu yüzden nisan ayında çıkacak yeni işletim sistemi iOs 14’te Facebook ve benzerlerinin tablet ve telefonlarda kişisel reklamlar kullanmasını zorlaştıracak. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ise Apple’ın bu adımı kendi menfaati için atacağını iddia etti. Zuckerberg, bu adımın insanları Facebook ve ona bağlı WhatsApp’tan Apple'ın anlık mesajlaşma servisi iMessage’a kaydırmak için yapılacağını ileri sürdü.