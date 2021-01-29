Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, İran'daki son dönemdeki idamlara tepki gösterildi.

Açıklamada, aralık ortasından bu yana ülkede en az 28 kişinin idam cezasının infaz edildiği, bunların bir kısmının da ülkedeki azınlıklardan olduğu aktarıldı.

İran'ın infazlardan dolayı "şiddetle kınandığı" açıklamada, yetkililere Beluç azınlığı mensubu Cavid Dengahan'ın yakında gerçekleşecek infazının durdurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Dengahan ile diğer ölüm cezasına çarptırılan kişilerin davalarının insan hakları hukukuna göre yeniden incelenmesi çağrısında bulunuldu.