Rusya Soruşturma Komitesinin açıklamasında, kazada yaralanan 12 kişiden 5'inin yoğun bakımda bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında yapılan ilk belirlemelere göre, kaza kamyonun karşı şeride geçmesi nedeniyle meydana geldi.
Rusya'daki feci kazada ölü sayısı 12'ye yükseldi
30.01.2021 - 03:30 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 03:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya'nın Samara bölgesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
Etiketler : rusya,rusya kaza,
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