Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sürecinde kendisini karantinaya alan ünlü aktör Anthony Hopkins (83), sonunda aşı olmak için ortaya çıktı. “Kuzuların Sessizliği” filminin aktörü, Hollywood Presbiteryen Tıp Merkezi otoparkında, arabasının içinde aşı oldu. Hopkins'in, yüzüne maske ve şeffaf plastik koruyucu taktığı görüldü. Hopkins, aşı yapılırken çekilmiş videosunu Twitter’daki hesabından, “Tünelin ucu göründü” ifadesiyle paylaştı. Mesajında hastane ve doktor arkadaşına teşekkür eden Hopkins, daha önce karantina sırasında çıldırmak üzere olduğuna dair şaka yollu videolar yayımlamıştı.