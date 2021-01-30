Koronavirüs sürecinde kendisini karantinaya alan ünlü aktör Anthony Hopkins (83), sonunda aşı olmak için ortaya çıktı. “Kuzuların Sessizliği” filminin aktörü, Hollywood Presbiteryen Tıp Merkezi otoparkında, arabasının içinde aşı oldu. Hopkins'in, yüzüne maske ve şeffaf plastik koruyucu taktığı görüldü. Hopkins, aşı yapılırken çekilmiş videosunu Twitter’daki hesabından, “Tünelin ucu göründü” ifadesiyle paylaştı. Mesajında hastane ve doktor arkadaşına teşekkür eden Hopkins, daha önce karantina sırasında çıldırmak üzere olduğuna dair şaka yollu videolar yayımlamıştı.
1 senedir inzivadaydı! Covid aşısı olan Anthony Hopkins: Tünelin ucu göründü
30.01.2021 - 12:27 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 12:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs sürecinde kendisini karantinaya alan ünlü aktör Anthony Hopkins (83), sonunda aşı olmak için ortaya çıktı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Anthony Hopkins,koronavirüs,
763860 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/763860.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER