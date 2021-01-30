Kolombiya’nın Pueblo Rico şehrinde iki bin kişilik Embera Chami kabilesi, Aguita Nehri’nden karşıya geçmek için asırlardır derme çatma tahta köprüyü kullanıyordu. Köprü, kasım ayında sel sonucu çöktü. Şimdi insanlar, nehrin iki tarafı arasına gerdikleri ipe tutunuyor ve karşıya hayatlarını tehlikeye atarak geçiyor. Genç bir kızın azgın sularda ipe tutunarak nehrin karşısına geçtiği görüntüler, görenlerin içini burktu. Pueblo Rico’nın da dahil olduğu Risaralda bölgesi milletvekili Profesör Daniel Silva Orrego, “Özellikle çocuklar karşıya geçerken büyük tehlikeler atlatıyorlar. Pueblo Rico belediyesi ve Risaralda yönetimini can kaybı olmadan acilen önlem almaya çağırıyorum” diye konuştu.
Köprü çöktü, genç kız ipe tutunarak azgın sulardan karşıya geçti
30.01.2021 - 16:10 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 16:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kolombiya’nın Pueblo Rico şehrinde derme çatma bir köprünün çökmesi sonucu genç bir kız, ip yardımıyla azgın suların arasından karşıya geçti.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Kolombiya,köprü,genç kız,
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