Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya’nın Pueblo Rico şehrinde iki bin kişilik Embera Chami kabilesi, Aguita Nehri’nden karşıya geçmek için asırlardır derme çatma tahta köprüyü kullanıyordu. Köprü, kasım ayında sel sonucu çöktü. Şimdi insanlar, nehrin iki tarafı arasına gerdikleri ipe tutunuyor ve karşıya hayatlarını tehlikeye atarak geçiyor. Genç bir kızın azgın sularda ipe tutunarak nehrin karşısına geçtiği görüntüler, görenlerin içini burktu. Pueblo Rico’nın da dahil olduğu Risaralda bölgesi milletvekili Profesör Daniel Silva Orrego, “Özellikle çocuklar karşıya geçerken büyük tehlikeler atlatıyorlar. Pueblo Rico belediyesi ve Risaralda yönetimini can kaybı olmadan acilen önlem almaya çağırıyorum” diye konuştu.