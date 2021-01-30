Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Changchun bölgesinde eti için mezbahaya gönderilmek üzere bekletilen bir köpeğin, kötü muamele sebebiyle burnunun bir kısmı kopmuştu. Kopan parça kanadığı için hayvan nefes almakta zorlanıyordu. Kurtarılan bir kamyon dolusu köpek arasında bulunan Angel isimli köpek, Rushton Dog Rescue adındaki köpek yardım kuruluşu tarafından ilk müdahaleden sonra İngiltere’ye getirildi. Köpeği Oxfordshire’da Hollie Cornes (25) sahiplendi. Angel’i onlarca köpek arasından özellikle seçtiğini belirten Cornes, burnunu ameliyatla düzelttirmek isteyen yardım kampanyası başlattı. Köpeği için Instagram’da sayfa açan Cornes kısa sürede 30 bin takipçiye ulaştı. Topladığı yardım paralarına kendisi de katan Cornes, Angel’in burnuna 4.500 sterline (45.000 TL) estetik ameliyat yaptırdı. Köpeğinin sağlığına kavuşmasından çok mutlu olduğunu ifade eden Cornes, “Ameliyatı estetik kaygılarla yaptırmadım. Ben onun görünüşünden zaten memnundum. Ameliyatı onun hayat kalitesini artırmak için yaptırdım” dedi.