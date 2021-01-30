Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın güneyinde yer alan Divaniye kentine bağlı el-Hamza el-Şarki ilçesindeki bir ekmek fırınında gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle bina çökerken, 20’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtilirken, patlamanın çevrede büyük bir yıkıma neden olduğu da aktarıldı.