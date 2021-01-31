Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'daki yeni tip korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre ülkede son 24 saatte 11 bin 192 Covid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 216 bin 363’e ulaştı. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 399 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 56 bin 945'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 921 bin 700 kişinin virüsü yenerek iyileştiği kaydedildi. Ülke genelinde aktif vaka sayısı 237 bin 718 olarak açıklanırken, virüsün bulaşma katsayısı ise 0.92 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım servisinde doluluk oranı yüzde 83.09

Virüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 351, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 408 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının yüzde 83.09 olduğu belirtildi. Ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 2 milyon 317 bin 158 kişinin aşılandığı, 461 bin 701 kişinin ise ikinci dozu aldığı ifade edildi.