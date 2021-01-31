Sözcüsü, Covid-19 testi pozitif çıkan Lynch’in hastalık belirtisi göstermediğini, evinde karantinada olduğunu ve bir süre uzaktan çalışmayı planladığını söyledi. Lynch, geçen çarşamba Başkan Joe Biden’in yemin merasimine katılmış ama akabinde yapılan test negatif çıkmıştı. Lynch’in ikinci doz Pfizer aşısını Beyaz Saray’daki devir teslim töreninden önce olduğu açıklandı. Pfizer aşısının hastalıkta ciddi belirtiler çıkmasını önlemede yüzde 95 etkili olduğu ifade ediliyor ama aşı, Covid-19 enfeksiyonunu önlemiyor.
İki doz Pfizer aşısı olan ABD Kongre üyesi Covid-19’a yakalandı
31.01.2021 - 12:48 | Son Güncelleme: 31.01.2021 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de Demokrat Kongre üyesi Stephen Lynch (65), iki doz Pfizer aşısı olduktan sonra Covid-19’a yakalandı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Pfizer aşısı,
764099 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/764099.aspx
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