Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözcüsü, Covid-19 testi pozitif çıkan Lynch’in hastalık belirtisi göstermediğini, evinde karantinada olduğunu ve bir süre uzaktan çalışmayı planladığını söyledi. Lynch, geçen çarşamba Başkan Joe Biden’in yemin merasimine katılmış ama akabinde yapılan test negatif çıkmıştı. Lynch’in ikinci doz Pfizer aşısını Beyaz Saray’daki devir teslim töreninden önce olduğu açıklandı. Pfizer aşısının hastalıkta ciddi belirtiler çıkmasını önlemede yüzde 95 etkili olduğu ifade ediliyor ama aşı, Covid-19 enfeksiyonunu önlemiyor.