Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nemeki, Kirman kentindeki koronayla mücadele toplantısına katılarak, halkı Covid-19 salgınının yeni dalgasına karşı uyardı.

İran Sağlık Bakanı Nemeki, "Ülkede Covid-19'ın 4. dalgasından endişeliyiz. Yeni dalgada virüsün etkisi ve yayılma hızı daha fazla olacaktır. Virüsün mutasyona uğramış hali tüm dünya ülkelerini endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

Normalleşme sürecinde sağlık protokollerine uyulmaması halinde salgının yeni dalgasıyla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyaran Nemeki, böyle bir durumda yeni adımlar atmak zorunda kalacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de dün yaptığı açıklamada tekrar bir yükselişe karşı halkı uyararak, aksi takdirde kısıtlamaları artırmak zorunda kalacaklarını ifade etmişti.