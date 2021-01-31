Ürünlerin yarı yarıya indirimli satıldığı mağazada açılış günü uzun kuyruklar oluştu. Ürünler, tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş olmasına rağmen yenilebilir durumda. Bu, Roger's Wholesale’in ülkedeki beşinci mağazası oldu. Mağazalar tüketiciye uygun fiyattan alışveriş imkanı getirirken muazzam miktardaki gıda israfını da önlüyor.
Burası İngiltere: Tarihi geçmiş ürün mağazasına hücum
31.01.2021 - 14:17 | Son Güncelleme: 31.01.2021 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de Roger's Wholesale kurumu, son tüketim tarihi geçmiş ürünler için Stockport şehrinde bir mağaza açtı.
Etiketler : ingiltere,tarihi geçmiş ürün,ekonomi,
764119 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/764119.aspx
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