Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürünlerin yarı yarıya indirimli satıldığı mağazada açılış günü uzun kuyruklar oluştu. Ürünler, tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş olmasına rağmen yenilebilir durumda. Bu, Roger's Wholesale’in ülkedeki beşinci mağazası oldu. Mağazalar tüketiciye uygun fiyattan alışveriş imkanı getirirken muazzam miktardaki gıda israfını da önlüyor.