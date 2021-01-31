Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş adamları ve Hollywood ünlüleri ise sıralarını beklemeden özel uçaklarıyla Florida, Hawaii ve Alaska’ya giderek aşı oluyor. Time Warner şirketinin eski patronlarından Richard Parsons (72) da bunlardan. Florida'ya giden Parsons, “Her şey nizama uygun. Randevu alıyorsunuz ve aşı oluyorsunuz” dedi. Ünlülerin, aşı olmak için 50 bin dolar kadar rüşvet teklif ettikleri de iddia ediliyor. Florida Valisi Ron DeSantis de yaygın “Covid turizmi” sebebiyle aşı olmak için eyalet sakini olma şartı getirdi. Florida’da aşı olan 1,1 milyon kişiden 39.000'i başka eyaletlerden geldi.