Suriye’nin Azez kentinde kültür merkezinin önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamada ölenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı 24'e yükseldi. Patlama sonucu çevredeki araç ve binaların hasar gördüğü öğrenildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Azez'de patlama: 1 ölü, 10 yaralı
31.01.2021 - 16:06 | Son Güncelleme: 31.01.2021 - 16:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerinde düzenlenen terör saldırılarında ölenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı 24'e yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye,
764147 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/764147.aspx
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