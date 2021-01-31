Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Azez kentinde kültür merkezinin önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamada ölenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı 24'e yükseldi. Patlama sonucu çevredeki araç ve binaların hasar gördüğü öğrenildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.