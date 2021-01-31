Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1986’da o zamanlar Sovyetler Birliği içinde olan Ukrayna’daki Çernobil faciasında radyasyon sızan reaktörün üzerinin yüzlerce helikopter kullanılarak kumla kapatılmasına komuta eden Rus General Nikolai Antoshkin (78), ülkesinde kahraman muamelesi görüyordu. Helikopter pilotu Antoshkin, iki hafta süren operasyonda radyasyona maruz kalmış ve uzun süre tedavi görmüştü. Tarihte insan eliyle meydana gelen en büyük çevre felaketi olarak gösterilen Çernobil faciasından kurtulan Antoshkin, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalandı. Rus pilot, tedaviye cevap vermeyerek evinde hayatını kaybetti. Operasyonda kullanılan helikopterler öylesine radyasyona maruz kalmıştı ki hepsi toprağa gömüldü.