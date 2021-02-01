Myanmar'da iktidar partisi halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu.
Myanmar'da iktidar partisi, halktan ordunun yönetime el koymasına karşı çıkmasını istedi
01.02.2021 - 09:12 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 09:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Myanmar'da iktidar partisi halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Myanmar,halk,
764289 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/764289.aspx
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