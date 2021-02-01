Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail, aşılamada dünyanın en hızlı ülkesi. 9 milyonluk nüfusa sahip ülke, daha şimdiden vatandaşlarının 3 milyondan fazlasına Pfizer/BioNTech aşısı yapmış durumda. Kendi vatandaşını aşılamada hızlı olan İsrail, işgali altındaki Filistinlileri ise aşıdan mahrum bırakmakla eleştiriliyordu. Şimdiye kadar işgali altındaki Batı Şeria’ya tek bir doz bile aşı göndermeyen İsrail, uluslararası toplumdan gelen baskılar üzerine 5.000 koronavirüs aşısı göndermeye karar verdi. Savunma Bakanı Benny Gantz’ın sözcüsü, “Filistin Yönetimi’ndeki sağlık ekiplerine 5.000 doz aşı göndereceğimizi doğrulayabilirim” dedi. 5.000 doz aşının, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki 4,8 milyon Filistinlinin derdine ne derece derman olacağı ise tartışma konusu. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Filistinli yetkili de “Bu sembolik yardım hiçbir işimize yaramaz” diye konuştu. Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşları, İsrail’in, işgali altındaki Batı Şeria ile abluka altına aldığı Gazze Şeridi’ne aşı temin etmekle yükümlü olduğunu bildiriyor.