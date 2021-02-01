Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, Girit açıklarında yarısına kadar suya batmış vaziyette bir yelkenli gemi görülmesi üzerine olay yerine gitti. Görevliler, yelkenlide ellerinden güverteye bağlanmış bir ceset gördü. Cesedin, 70 yaşlarındaki bir İngiltere vatandaşına ait olduğu belirlendi. İsmi açıklanmayan adamın, karısı öldükten sonra 10 senedir köpeğiyle birlikte gemide yaşadığı öğrenildi. Adamın köpeği de yelkenlide batmamak için enkaza tutunmaya çalışırken bulundu. Ceset, otopsi için hastaneye götürüldü. Yerel basın, adamın iki sene önce de gemide soyguna uğradığını ve ayaklarından bağlı vaziyette bulunduğunu bildirdi. Bölge halkı, İngiliz’i kendi halinde sessiz biri olarak tarif ediyor. Bu arada polis, balıkçı barınağına kaldırılan köpekle ilgili olarak Girit’te Hanya Hayvan Koruma kurumuyla temasa geçti. Köpeğin şokta olduğunu belirten kuruluş, “Soruşturma tamamlanana ya da polis maktulün ailesini buluncaya kadar birileri bu hayvana geçici olarak sakin bir yuva temin edebilir mi?” açıklamasını yaptı.