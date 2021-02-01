Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısırlı yetkililer, korona virüs nedeniyle 27 Kasım 2020 tarihinde kapattığı Refah Sınır Kapısı’nı, Filistinlilerin hem Mısır’a hem işgal altındaki Gazze Şeridi'ne geçmesi için 4 günlüğüne açtı. Geçiş yapmak isteyenler, kapının açılma kararını almasının ardından sınır kapısında toplandı. Yerel kaynaklara göre, geçişler korona virüs önlemleri altında yapılıyor. Her iki yönde geçiş yapmak isteyen vatandaşlardan negatif PCR testi isteniyor.



Geçiş yapanlar şüpheli vaka tespit edilmesi durumunda, Refah Sınır Kapısı’nda kurulan karantina merkezinde gözetim altında alınacak.